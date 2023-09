SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

Kurs der SAP SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 126,60 EUR.

Im XETRA-Handel kam die SAP SE-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 126,60 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 126,86 EUR zu. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 126,48 EUR ab. Bei 126,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 31.617 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei 131,70 EUR erreichte der Titel am 08.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,14 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 134,58 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 20.07.2023 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,96 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent auf 7.554,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.517,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

NYSE-Titel Oracle-Aktie schließt tiefrot: Cloud-Wachstum von Oracle verlangsamt sich

SAP-Aktie höher: Ankündigung zu LeanIX-Übernahme wirkt nach - Rekordhoch im Blick

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SAP SE eingebracht