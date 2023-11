SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 135,94 EUR zu.

Das Papier von SAP SE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 135,94 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 137,32 EUR. Mit einem Wert von 135,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 920.541 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2023 bei 137,32 EUR. 1,02 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,12 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 29,29 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 136,83 EUR an.

Am 18.10.2023 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 EUR, nach 1,12 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 7.744,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.841,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 präsentieren. Am 23.01.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

