SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 210,05 EUR.

Das Papier von SAP SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 210,05 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 210,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 318.237 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 34,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,22 EUR an.

SAP SE gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,08 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 28.01.2027.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

