US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

14.11.25 16:08 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 211,85 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 211,85 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 207,55 EUR. Bei 213,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 823.246 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 33,82 Prozent Luft nach oben. Am 14.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 207,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,03 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,22 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,15 Prozent auf 9,08 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 28.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
