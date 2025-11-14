SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 211,85 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 211,85 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 207,55 EUR. Bei 213,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 823.246 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 33,82 Prozent Luft nach oben. Am 14.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 207,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,03 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,22 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,15 Prozent auf 9,08 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 28.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: Hätte sich eine SAP SE-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor 10 Jahren abgeworfen