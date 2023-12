SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 147,16 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 147,16 EUR. Bei 147,44 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,96 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 154.535 Stück gehandelt.

Bei 149,12 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,33 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2022 bei 96,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,68 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,45 EUR.

Am 18.10.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,45 EUR gegenüber 1,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.744,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 23.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

