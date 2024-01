SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag tiefer

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 144,36 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 144,36 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 143,94 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 144,14 EUR. Zuletzt wechselten 182.162 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 149,12 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 3,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,46 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 29,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,45 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 18.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,24 Prozent auf 7.744,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 23.01.2025.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

