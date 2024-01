SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Nachmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 144,24 EUR.

Das Papier von SAP SE befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 144,24 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 143,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,14 EUR. Zuletzt wechselten 312.236 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 149,12 EUR markierte der Titel am 06.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 26.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,46 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 42,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 142,45 EUR.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.744,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

