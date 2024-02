SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 164,40 EUR.

Das Papier von SAP SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 164,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 164,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 233.033 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 169,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,04 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 35,88 Prozent wieder erreichen.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2022 mit 2,05 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,99 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 181,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.01.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.468,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.436,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,25 EUR je Aktie aus.

