SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 164,16 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 164,16 EUR. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 163,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 167,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 422.631 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2024 auf bis zu 169,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,19 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2023 bei 105,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 35,78 Prozent Luft nach unten.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,05 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,99 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 181,20 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 23.01.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.468,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 22.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 29.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

