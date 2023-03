SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag tiefer

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 107,94 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 107,04 EUR. Bei 109,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.233.650 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,44 EUR an. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 4,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 120,36 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 26.01.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.436,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.981,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2023 wird am 21.04.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 23.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,39 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie gibt nach: SAP verkauft Qualtrics-Anteile in Milliardendeal an Investoren - Qualtrics-Aktie klettert

So schätzen die Analysten die SAP SE-Aktie im Februar 2023 ein

SAP-Aktie gefragt: UBS belässt die Einstufung für SAP auf 'Buy'

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com