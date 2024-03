SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 174,00 EUR ab.

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 174,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 173,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 174,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.131 SAP SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (178,48 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,57 Prozent. Am 16.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 108,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 184,50 EUR aus.

SAP SE gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 8.468,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.436,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2024 erfolgen. SAP SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Aktie aus.

