SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 172,80 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 172,80 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 172,90 EUR. Bei 170,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 182.799 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 6,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2023 (113,10 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 187,50 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.468,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. SAP SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

