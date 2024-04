SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 171,26 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 171,26 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,90 EUR. Bisher wurden heute 42.989 SAP SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 184,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 113,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2023). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 51,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 187,50 EUR angegeben.

Am 23.01.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.468,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

