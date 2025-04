SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 232,40 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 232,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 232,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,00 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 680.267 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (163,82 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 280,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 28.01.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 22.04.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 28.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,20 EUR im Jahr 2025 aus.

