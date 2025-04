SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag fester

Blick auf SAP SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 230,40 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 230,40 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 230,60 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 229,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.920 SAP SE-Aktien.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 18,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 163,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 280,88 EUR.

SAP SE gewährte am 28.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 9,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,20 EUR je Aktie belaufen.

