SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Nachmittag ein

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 119,64 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 118,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 120,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 849.416 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 3,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,58 EUR am 24.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 33,48 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 126,08 EUR.

SAP SE ließ sich am 21.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.441,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.07.2023 veröffentlicht. Am 18.07.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,21 EUR fest.

