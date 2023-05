SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag behauptet

Aktien in diesem Artikel SAP 120,58 EUR

-0,22% Charts

News

Analysen

Mit einem Wert von 121,20 EUR bewegte sich die SAP SE-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 121,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 120,44 EUR. Mit einem Wert von 120,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 38.130 Aktien.

Bei einem Wert von 124,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 2,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 34,34 Prozent sinken.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 126,08 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.441,00 EUR – ein Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.07.2023 erfolgen. SAP SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,21 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie etwas niedriger: Punit Renjen als Plattner-Nachfolger in SAP-Aufsichtsrat gewählt - Partnerschaft mit Google erweitert

SAP-Aktie und Siemens-Aktie uneins: SAP und Siemens schließen sich der Kritik am "Data Act" der EU an

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur SAP SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com