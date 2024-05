SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag stabil

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 174,82 EUR.

Die SAP SE-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 174,82 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 176,48 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 174,76 EUR. Mit einem Wert von 175,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 169.452 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 184,48 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 5,53 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 32,20 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,18 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 194,30 EUR.

Am 22.04.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,04 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7,44 Mrd. EUR eingefahren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

