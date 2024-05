SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 175,68 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 175,68 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 176,48 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 324.426 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 184,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 4,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Abschläge von 32,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,30 EUR für die SAP SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 17.07.2025 dürfte SAP SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge