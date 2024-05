SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Vormittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 176,44 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 176,44 EUR zu. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 176,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,38 EUR. Bisher wurden heute 30.258 SAP SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 184,48 EUR. 4,56 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je SAP SE-Aktie.

