SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Donnerstagnachmittag ins Plus

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 260,45 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 260,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 261,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 258,15 EUR. Zuletzt wechselten 610.982 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,85 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,38 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 288,11 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE ließ sich am 22.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,01 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte SAP SE am 22.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 16.07.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,16 EUR je Aktie.

