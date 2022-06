SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Mittwochmittag

Die Aktie notierte um 15.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 87,84 EUR zu. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 88,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 748.743 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 32,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 1,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 129,69 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7.077,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.350,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 21.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 20.07.2023 dürfte SAP SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,72 EUR im Jahr 2023 aus.

