SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag im Minus

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 125,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,14 EUR aus. Bei 125,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 57.255 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,35 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,47 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 126,25 EUR.

Am 21.04.2023 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.077,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.441,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte SAP SE am 20.07.2023 vorlegen. Am 18.07.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

SAP-Aktie in Grün: AR-Chef Plattner will sich von SAP-Aktienpaket trennen

SAP-Rivale Oracle steigert Gewinn und Erlöse - NYSE-Wert Oracle rutscht ins Minus - andere Cloud-Anbieter-Aktien profitieren

Salesforce-Aktie an der NYSE dennoch tiefer: Salesforce mit Gewinnsprung

