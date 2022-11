SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,5 Prozent auf 106,30 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 106,74 EUR. Bei 105,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 1.365.528 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 126,48 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 15,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 115,64 EUR aus.

SAP SE veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.841,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 6.845,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte SAP SE am 26.01.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 24.01.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

