SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 136,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 136,30 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 136,72 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 135,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,62 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 393.906 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2023 bei 137,32 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 0,75 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2022 Kursverluste bis auf 96,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,48 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 136,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 18.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 EUR, nach 1,12 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.744,00 EUR – eine Minderung von 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.841,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,20 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

