SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 141,60 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 141,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 140,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 142,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 3.404.501 Stück.

Bei 149,12 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 96,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2022). Mit einem Kursverlust von 32,12 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 142,45 EUR.

SAP SE gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,24 Prozent auf 7.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7.841,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.01.2025 dürfte SAP SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich freundlich

Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus