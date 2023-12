SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag kaum bewegt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Bei der SAP SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 142,58 EUR.

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 142,58 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 142,88 EUR. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 141,60 EUR. Bei 142,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 106.274 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 149,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 30.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 96,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,45 EUR.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.744,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7.841,00 EUR umsetzen können.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. SAP SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.01.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,20 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

