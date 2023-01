SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 107,90 EUR zu. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 107,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 107,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.353 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 123,54 EUR. Gewinne von 12,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,58 EUR am 23.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 116,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.841,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 26.01.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 24.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2022 4,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

