SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 143,86 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 143,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 143,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 359.873 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 149,12 EUR markierte der Titel am 06.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,46 EUR. Dieser Wert wurde am 26.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,45 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 18.10.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,24 Prozent auf 7.744,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.841,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.01.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

