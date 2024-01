SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 143,80 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 143,80 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 143,66 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 144,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.492 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 149,12 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 3,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 101,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2023). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 41,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 142,45 EUR.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7.744,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.841,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 23.01.2025.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

