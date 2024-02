SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag in Rot

So bewegt sich SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 164,06 EUR.

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 164,06 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 164,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,00 EUR. Bisher wurden heute 838.328 SAP SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2024 auf bis zu 169,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,25 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2023 auf bis zu 105,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,74 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,99 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 181,20 EUR an.

Am 23.01.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.468,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. SAP SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,25 EUR je SAP SE-Aktie.

