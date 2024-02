SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag fester

Kurs der SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 164,72 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 164,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 165,22 EUR. Bei 165,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.877 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 169,40 EUR. Gewinne von 2,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 105,42 EUR fiel das Papier am 02.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Nach 2,05 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,99 EUR je SAP SE-Aktie. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 181,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.01.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.468,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von SAP SE.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,25 EUR je Aktie aus.

