SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag fester

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 109,88 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,96 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.004 SAP SE-Aktien.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 3,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 38,07 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 120,36 EUR.

Am 26.01.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.436,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.981,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 21.04.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 23.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

