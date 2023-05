SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel SAP 120,86 EUR

0,62% Charts

News

Analysen

Das Papier von SAP SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 120,56 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 120,72 EUR. Bei 120,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.132 SAP SE-Aktien.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,60 EUR an. Gewinne von 3,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 79,58 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 33,99 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,08 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE ließ sich am 21.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,27 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 7.441,00 EUR gegenüber 7.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte SAP SE am 20.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 18.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,21 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie etwas niedriger: Punit Renjen als Plattner-Nachfolger in SAP-Aufsichtsrat gewählt - Partnerschaft mit Google erweitert

SAP-Aktie und Siemens-Aktie uneins: SAP und Siemens schließen sich der Kritik am "Data Act" der EU an

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur SAP SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com