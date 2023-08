SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von SAP SE legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 126,90 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 127,32 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 344.705 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 129,54 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 79,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 59,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,08 EUR an.

Am 20.07.2023 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,96 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.554,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7.517,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,12 EUR im Jahr 2023 aus.

