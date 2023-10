SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 122,66 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 123,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 123,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 518.487 SAP SE-Aktien.

Am 08.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 6,86 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2022 Kursverluste bis auf 86,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 29,18 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 133,08 EUR.

Am 20.07.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.554,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.517,00 EUR in den Büchern standen.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet. SAP SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

