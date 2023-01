SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag leichter

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 106,92 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 106,52 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.049 SAP SE-Aktien.

Am 20.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 13,19 Prozent Luft nach oben. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 34,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 116,36 EUR an.

Am 25.10.2022 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,74 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.841,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 6.845,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 24.01.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,45 EUR je Aktie belaufen.

