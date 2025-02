SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 279,10 EUR zu.

Das Papier von SAP SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 279,10 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 279,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 276,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 289.057 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 281,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,81 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 161,68 EUR. Dieser Wert wurde am 21.02.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 72,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 281,11 EUR aus.

Am 28.01.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,47 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 28.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,20 EUR je SAP SE-Aktie.

