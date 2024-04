SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 170,04 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 170,04 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 169,26 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 611.448 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 7,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 113,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 50,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je SAP SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 187,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,38 Prozent auf 8.468,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

