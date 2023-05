SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel SAP 122,12 EUR

Um 15:52 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 122,34 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 123,66 EUR. Bei 122,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 910.480 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2023 auf bis zu 124,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 34,95 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 126,08 EUR.

SAP SE gewährte am 21.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.441,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,14 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.07.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 18.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

