SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag in Rot

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 175,30 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 175,30 EUR. Bei 175,26 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 175,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.538 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 184,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 5,24 Prozent Luft nach oben. Am 27.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 32,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.04.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,04 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 17.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Aktie aus.

