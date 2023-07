SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 127,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 127,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,30 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 127,98 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 167.953 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,94 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,58 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,08 EUR.

Am 21.04.2023 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.441,00 EUR im Vergleich zu 7.077,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte SAP SE am 20.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 18.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,23 EUR im Jahr 2023 aus.

