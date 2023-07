SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag verlustreich

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 128,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 128,04 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 126,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 127,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 411.944 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 0,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 60,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,08 EUR an.

SAP SE veröffentlichte am 21.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 7.441,00 EUR gegenüber 7.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.07.2023 erfolgen. SAP SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SAP SE eingefahren

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni