SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Vormittag an

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 123,34 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 123,34 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 123,34 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,10 EUR. Bisher wurden heute 68.533 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei 131,70 EUR erreichte der Titel am 08.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 6,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2022 bei 86,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 29,49 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,08 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 20.07.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,96 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.554,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.517,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 23.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,15 EUR fest.

