SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 137,64 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 137,64 EUR nach oben. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 137,76 EUR. Mit einem Wert von 136,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.044.248 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 137,76 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 96,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2022). Mit einem Kursverlust von 30,17 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,83 EUR an.

SAP SE gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.744,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.841,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 vorlegen. Am 23.01.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,20 EUR je SAP SE-Aktie.

