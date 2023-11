SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 136,74 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 136,74 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 136,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 136,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 43.087 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2023 auf bis zu 137,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,56 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 136,83 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 EUR, nach 1,12 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.744,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.841,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent verringert.

Am 24.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 23.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

