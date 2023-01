SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 109,14 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 109,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 648.274 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2022 markierte das Papier bei 123,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 37,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 116,36 EUR.

Am 25.10.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 1,74 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 7.841,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.845,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 24.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,45 EUR je SAP SE-Aktie.

