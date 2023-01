SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 108,22 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 108,26 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 47.860 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2022 markierte das Papier bei 123,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 12,13 Prozent niedriger. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,36 EUR.

SAP SE ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,74 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.841,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 26.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 24.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

