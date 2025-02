SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 278,90 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 278,90 EUR ab. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 277,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 279,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 219.949 SAP SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,35 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,88 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,68 EUR am 21.02.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 281,11 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,73 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 28.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,20 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich freundlich