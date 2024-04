SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 168,80 EUR bewegte sich die SAP SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 168,80 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 169,32 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 168,46 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 169,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.016 SAP SE-Aktien.

Bei 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 113,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,00 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 187,50 EUR je SAP SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 8.468,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,92 EUR je Aktie.

